2019/07/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لمطار النجف الدولي عيسى الشمري، الثلاثاء، عن هبوط أول طائرة أرمينية نوع ‎(B737-500) في المطار.وقال الشمري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "هبطت صباح اليوم الثلاثاء ولأول مرة الناقل الوطني للخطوط الأرمينية في مطار النجف الأشرف الدولي والقادمة من مطار زفار تنوتس الدولي".وأضاف، أنه "سيتم تسيير الرحلات بواقع رحلة واحدة أسبوعياً على متن الخطوط الوطنية الأرمينية، ومن المؤمل زيادة أعداد الرحلات في الأيام المقبلة لتصل إلى رحلتين في الأسبوع".

جدير بالذكر أن طائرات تابعة لـ33 شركة طيران من مختلف الدول تهبط في مطار النجف، بحسب إعلام المطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هبوط أول طائرة أرمينية في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هبوط أول طائرة أرمينية في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).