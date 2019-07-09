بالوثيقة… اتحاد السلة يصادق على قرار محكمة بداءة الكوت

2019/07/09 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادق الاتحاد المركزي لكرة السلة، على قرار محكمة بداءة الكوت.ويتضمن القرار ابطال انتخابات الاتحاد الفرعي في المحافظة بعد قرار الطعن من قبل رئيس الاتحاد الفرعي السابق علي رسن.وبحسب قرار المحكمة ستعاد انتخابات الاتحاد الفرعي في 17 آب المقبل.انتهى/ 25 ل

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