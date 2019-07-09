2019/07/09 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت في صلاح الدين حشرة خطيرة تسمى الاسكادا الأمريكية وبدأت بتدمير المحاصيل الزراعية وخاصة الحمضيات وسط مطالبات الفلاحين بضرورة تدخل الجهات المختصة لإنقاذ مزارعهم للقضاء عليها بالكامل .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حشرة “الاسكادا” الأمريكية تغزو محاصيل صلاح الدين النعيم نيوز.

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