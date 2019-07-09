الدفاع العراقية تنشر جملة تعليمات تخص عودة المفسوخة عقودهم وأماكن المراجعة

2019/07/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية ضوابط خاصة لتسيير معاملات المفسخة عقودهم، وذلك عقب قرار لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة بالعودة لوظائهم.وبحسب بيان للوزارة، فان التعليمات الخاصة باستقبال المفسوخة عقودهم وحسب المراكز المرفقة أدناه :-

ت الرقعة الجغرافية مركز الاستقبال1 أهالي بغداد وضواحيها قيادة القوات البرية2 البصرة – ميسان مركز تطوع البصرة3 الديوانية – السماوة – واسط مركز تطوع الديوانية4 النجف الاشرف- كربلاء المقدسة-بابل مركز تطوع بابل5 ديالى مركز تطوع ديالى6 صلاح الدين مركز تطوع صلاح الدين7 كركوك مركز تطوع كركوك8 نينوى مركز تطوع نينوى9 الانبار مركز تطوع الحبانية10 ذي قار مركز تطوع ذي قار 11 دهوك – اربيل – سليمانية مركز تطوع المنطقة الشمالية

- في حالة عدم وجود مركز تطوع في المحافظة تكون قيادة العمليات بالمحافظة هي البديل.- موعد المراجعة يكون في 10 تموز 2019.- عند المراجعة جلب المستمسكات الأربعة وما يثبت الانتماء الى المؤسسة العسكرية.

- على الجرحى المفسوخة عقودهم جلب ما يثبت الإصابة أثناء المعارك مع قرار اللجنة الطبية.- على ذوي الشهداء جلب شهادة الوفاة الخاصة بالشهيد.- المشمولين بقرار العودة هم المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014.- ويشمل بالقرار المنتسبين العسكريين والموظفين المدنين.- القرار لا يشمل من كان لديه هروب سابق.- كما لا يشمل القرار من طرد من المؤسسة العسكرية بأمر من المحكمة.- ولا يشمل القرار أيضا اللذين قدموا استقالة وخرجوا من المؤسسة العسكرية بإرادتهم.

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