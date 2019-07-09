الداخلية توافق على استحداث مكتب جديد للجوازات في الفلوجة

2019/07/09 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية فالح العيساوي، الثلاثاء، عن موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب لإصدار جوازات السفر في مدينة الفلوجة.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الداخلية وافقت على افتتاح مكتب للجوازات في مدينة الفلوجة، والذي يعد الثاني في المحافظة في خطوة هي الاولى من نوعها ضمن خطة دعم الامن والاستقرار […]

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