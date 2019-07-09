2019/07/09 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … عقدت رئاسة مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال مصدر برلماني، لوكالة / بدر نيوز /، إن ” رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم، اجتماعا في القاعة الدستورية مع رؤساء الكتل النيابية “.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يأتي لمناقشة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تجتمع لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تجتمع لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).