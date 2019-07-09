اعتقال ثلاثة مشتبه بالهجوم على سيطرة امنية جنوبي الفلوجة

2019/07/09 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة من المشتبه بتورطهم بحادث استهداف سيطرة امنية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية على مناطق مختلفة من قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، لتعقب المتورطين بعملية […]

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