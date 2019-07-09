2019/07/09 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نشرت وزارة الدفاع الشروط المطلوبة لاستقبال المفسوخة عقودهم وأماكن المراجعة الاماكن بحسب الرقعة الجغرافية: 1 أهالي بغداد وضواحيها قيادة القوات البرية 2 البصرة – ميسان مركز تطوع البصرة 3 الديوانية – السماوة – واسط مركز تطوع الديوانية 4 النجف الاشرف- كربلاء المقدسة-بابل مركز تطوع بابل 5 ديالى مركز تطوع ديالى 6 صلاح […]

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