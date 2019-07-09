محافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات على الاراضي الزراعية في منطقتي هور رجب وكويريش

2019/07/09 | 13:43

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بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ بغداد، فلاح الجزائري، الثلاثاء، 09 تموز، 2019، بإزالة التجاوزات الموجودة على الاراضي الزر...





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