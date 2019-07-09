السجن المؤبد لمدان شارك بالعديد من الهجمات على القوات الامنية

2019/07/09 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد لمدان بالانتماء لما يسمى افراد جيش المجاهدين الارهابي في الفلوجة.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن”الارهابي أعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه لعصابات جيش الثوار في بادى الامر ومن ثم الى عصابات جيش المجاهدين وشارك في العديد من […]

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