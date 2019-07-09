2019/07/09 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت في مدينة كربلاء المقدسة أول منصة إلكترونية لجمع التراث الورقي الإسلامي وذلك لتسهيل مهمة البحث العلمي والحصول على المصادر من قبل الباحثين فصلاُ عم حماية الوثائق الثمنية من التلف أو التحريف .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق أول منصة إلكترونية لجمع التراث الورقي الإسلامي النعيم نيوز.

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