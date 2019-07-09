بعد غد.. البرلمان يستضيف وزيرين مسؤول رفيع لمناقشة هذا الملف

2019/07/09 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء ، عن استضافة وزير النفط والمالية ومدير عام الدائرة الرقابة المالية في جلسة الخميس المقبل، مؤكدا جمع ٦٠ توقيعا لاعادة التصويت على المادة ٥٨ من قانون الموازنة الاتحادية.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيستضيف في جلسة الخميس المقبل وزراء النفط والمالية ورئيس هيئة […]

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