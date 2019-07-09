مكتب عالية نصيف يدعو المواطنين الذين تعرضوا لإجراءات من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية الى الإبلاغ عنه

2019/07/09 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف المواطنين الذين تعرضوا لإجراءات من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية او تم القاء القبض عليهم دون صدور أمر قبض من السلطة القضائية الى إبلاغ النائبة من خلال مراجعة مكتبها أو الحضور الى مجلس النواب .وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أنه :” نظرا لثبوت […]

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