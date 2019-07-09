مفتشية الداخلية تمنع بيع قطعة أرض بالأعظمية عن طريق التزوير قيمتها ملياري دينار

2019/07/09 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الثلاثاء، بيع قطعة أرض قيمتها ملياري دينارعائدة لأحد الأطباء العراقيين المشهورين المقيمين خارج البلاد عن طريق انتحال صفته وبالتزوير.وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “إحدى مفارز مكتب المفتش العام العاملة في دائرة أحوال المنصور تمكنت من ضبط عملية انتحال […]

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