عمليات بغداد تعلن موعد قطع الطرق المؤدية لملعب الشعب الدولي

2019/07/09 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، موعد قطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي بسبب اقامة مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء.وذكرت القيادة في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، انه “تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء هذا اليوم الثلاثاء […]

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