2019/07/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات : الدوري العراقي للموسم المقبل سينطلق في الخامس عشر من ايلول وينتهي في الخامس والعشرون من آيار 2010 وبمشاركة 20 فريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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