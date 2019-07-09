2019/07/09 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماء مراكز استقبال المفسوخة عقودهم بوزارة الدفاع في بغداد والمحافظات.وفي ما يلي المراكز: بغداد : مقر القوات البرية البصرة، ميسان، ذي قار : مركز تطوع البصرة الديوانية، واسط، المثنى: الديوانيةالنجف الاشرف، كربلاء المقدسة، بابل: مركز تطوع الحلة ديالى: مركز تطوع ديالى صلاح الدين : مركز صلاح الدين كركوك: كركوك نينوى واقليم كردستان: مركز تطوع الموصل الانبار:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء مراكز استقبال المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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