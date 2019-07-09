القانونية النيابية: البرلمان يعتزم إعادة النظر بقانون العفو العام

2019/07/09 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن عزم مجلس النواب إعادة النظر بقانون العفو العام الذي اقره في وقت سابق، مشيرة إلى أن أغلب القوانين التي أقرّت سابقاً تحتاج الى إعادة التجديد وإجراء تعديلات على فقراتها التي تضم ثغرات يجب تلافيها.وقال همزة في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القوانين السابقة […]

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