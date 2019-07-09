انخفاض إنتاج النفط الروسي قرب أدنى مستوى في 3 سنوات في أوائل يوليو

2019/07/09 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر بقطاع النفط إن إنتاج الخام الروسي انخفض قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أوائل يوليو تموز إلى 10.79 مليون برميل يوميا، متأثرا

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