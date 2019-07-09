العمل تعلن المباشر بالتدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد

2019/07/09 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن المباشر بالتدريب الصيفي الخاص بالجوانب العملية لطلبة الكليات والمعاهد

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