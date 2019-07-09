اتحاد الكرة يحدد منتصف أيلول موعداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد

2019/07/09 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، تحديد الخامس عشر من شهر ايلول المقبل موعداً لانطلاق مباريات الموسم المقبل 2019-2010 من الدوري الممتاز، فيما كشفت موعد انطلاق الانتقالات الصيفية وانطلاق بطولة كأس العراق.وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحيى كريم في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “اتحاد […]

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