“بالفيديو” الدفاع تحدد مواعيد ومراكز استقبال المفسوخة عقودهم حسب الرقعة الجغرافية

2019/07/09 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حددت وزارة الدفاع ، الثلاثاء، اماكن ومراكز استقبال المفسوخة عقودهم من كوادرها لتسهيل عودة ممن شملتهم الأوامر الديوانية السابقة..وصرح المستشار الاعلامي الفريق الركن محمد العسكري، بان وزارة الدفاع قررت فتح عدد من المراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم حسب الرقعة الجغرافية .

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