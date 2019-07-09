2019/07/09 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية يؤكد لسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق أهمية تعزيز العلاقات

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية تعزيز علاقات الصداقة مع

الاتحاد الاوروبي على كافة الصعد، واستمرار التنسيق والتشاور حول

القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرسخ التعاون بين الجانبين.وأشار صالح، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء

9-7-2019 سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة

انتهاء مهام عمله، إلى ان العراق ينتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال

القضايا الاقليمية والدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في

المنطقة، مشيدا بجهود السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية

بين العراق والاتحاد الاوروبي، متمنياً له النجاح في مهامه

المقبلة.بدوره اكد بيلكوا إن الإتحاد يعتبر العمل مع العراق أولوية رئيسية

نظراً لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل

ازمات المنطقة.

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