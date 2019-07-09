قائد الحرس الثوري: ركائز أميركا تزعزعت في المنطقة

2019/07/09 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، الثلاثاء، أن اميركا تزعزعت ركائزها في المنطقة، وانها تعاني من تراجع في الحكمة السياسية.وقال سلامي في كلمة القاها في ملتقى التعبئة الطلابية في مدينة مشهد المقدسة / شمال شرق/ ان “الغرب فرض الحظر على ايران بالرغم من ادراكه بان الجمهورية الاسلامية لا تسعى لحيازة السلاح […]

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