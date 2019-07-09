2019/07/09 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات : يحق لكل نادي تسجيل 4 لاعبين محترفين وفترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في 1-8 وتنتهي في 20-9 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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