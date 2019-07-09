عمليات بغداد تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) عصر اليوم لحماية الجماهير التي ستحضر الى مباراة بين الزوراء والجوية

2019/07/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة عمليات بغداد قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) عصر اليوم لحماية الجماهير التي ستحضر الى مباراة بين الزوراء والجوية “.وذكر بيان لقيادة العمليات ” انه تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء هذا اليوم الثلاثاء ؛ لتأمين […]

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