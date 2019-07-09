الامين العام لجامعة الدول العربية يثمن دعم العراق للجامعة

2019/07/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم العراق للجامعة.وذكر بيان لوزارة الخارجية,ان سفير العراق في القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، التقى اليوم الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والدور المهم الذي تقوم به جمهورية […]

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