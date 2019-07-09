2019/07/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوة من حشد الانبار، الثلاثاء، عنصرين بتنظيم “ داعش” الإجرامي خلال عمليات تفتيش ضمن إرادة النصر.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من حشد الانبار نفذت، اليوم، عملية تفتيش في صحراء الجزيرة ضمن عمليات ارادة النصر، اسفرت عن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الاجرامي”.يذكر ان قوات الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعتقل “داعشيين” خلال عمليات تفتيش ضمن إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعتقل “داعشيين” خلال عمليات تفتيش ضمن إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).