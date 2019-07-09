2019/07/09 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، مقترحاً يقضي بتطويع ابناء الجزيرة في عملية “ارادة النصر” نظراً لمعرفتهم التامة بمناطقهم وقدرتهم على ضمان عدم عودة فلول داعش الى جحورها مجددا.وقال الشمري للمركز الخبري الوطني NNC،ان “انطلاق عملية ارادة النصر الواسعة للقضاء على فلول داعش، التي ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تعلق على “ارادة النصر” وتطرح مقترحاً لأبناء الجزيرة المركز الخبري الوطني.

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