الحداد يبحث مع رئيس شبكة الإعلام العراقي أهمية التركيز على الخطاب الوطني واعتماد الحيادية والتوازن

2019/07/09 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله سبل تطوير عمل الشبكة وتفعيل أداء ودور الإعلام بشكل عام وضرورة نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب

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