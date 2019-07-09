بالصور.. هزة كاليفورنيا تخلق شقا هائلا يمكن مشاهدته من الفضاء

2019/07/09 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة، والذي وقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، في حدوث صدع هائل على سطح الأرض يمكن رؤيته من الفضاء.ووفقا لقناة “SFGATE”، فإن الصدع الذي نشأ بالقرب من مركز الزلزال، يمكن رؤيته على صور الأقمار الصناعية لشركة ” Planet Labs “.بالإضافة إلى ذلك، ظهرت […]

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