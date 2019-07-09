2019/07/09 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب المعلمين في ذي قار حسن السعيدي أن النقابة اقترحت إقامة هيئة عليا لبناء المدارس مع رصد لها ميزانية خاصة من الدولة يقع على عاتقها تقديم إحصائيات أولية بمتطلبات مديرية التربية من المنشآت الدراسية .وبين في حديث للنعيم نيوز , أن هذا المقترح قدم عام 2007 وحتى الآن ولم تحصل موافقة الحكومة المركزية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط أزمة حادة ..



اقترح لإقامة هيئة عليا لبناء المدارس في ذي قار النعيم نيوز.

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