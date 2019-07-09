2019/07/09 | 15:00

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أكثر اللاعبين إنتصارا في المباريات الدولية عبر التاريخ

الثلاثاء

09

تموز

2019 :

02:54 pm

21

‏⭐️ أكثر اللاعبين إنتصارا في المباريات الدولية عبر التاريخ:???????? سيرخيو راموس (123)???????? إيكر كاسياس (121)???????? تشافي هيرنانديز (100)???????? أندريس إنييستا (99)???????? أحمد حسن (95)???????? ليليان تورام (94)???????? كريستيانو رونالدو (93)???????? أندريس غواردادو (93)???????? دافيد سيلفا (90)????????لاندون دونوفان (90)

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