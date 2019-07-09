2019/07/09 | 15:00

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رايولا : مانشستر يونايتد على علم برغبة بوغبا في الرحيل

رايولا : مانشستر يونايتد على علم برغبة بوغبا منذ فترة طويلة ، من

المؤسف أن هناك أشخاصًا يحبون الانتقاد دون امتلاك المعلومات الصحيحة

، وأنا آسف لأن مانشستر يونايتد لا يتخذ أي موقف ضد ذلك. رايولا : بوغبا لم يرتكب أي خطأ ، لقد كان دائمًا محترفًا ومحترمًا

بكل الطرق ، كما كان دائمًا.رايولا : آمل أن يكون هناك حل يُرضي جميع الاطراف.

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