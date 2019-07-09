لا تطالبوا باي منصب للايزيديين الا ستندمون

2019/07/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكرم أبو كوسرت وصلت الى قناعة بأننا واقصد الذين يطالبون الحكومة الجديدة بمناصب للايزيديين إن يكفوا عن المطالبة بل علینا جميعا إن نقف ضد تخصيص أي منصب للایزیديين سواء كان وزيرا أو وكيل وزير أو سفيرا أو مدير عام وأنت نازل ،لكوننا سوف نندم في المستقبل وسنعض أصابعنا ندم لأننا طالبنا بمناصب للایزیديين.بعد …

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