الحداد يؤكد أهمية التركيز على الخطاب الوطني واعتماد الحيادية والتوازن في عمل شبكة الاعلام العراقي

2019/07/09 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، أهمية التركيز على الخطاب الوطني واعتماد الحيادية والتوازن في عمل شبكة الإعلام العراقي.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب” ان الحداد التقى اليوم فضل فرج الله رئيس شبكة الإعلام العراقي، وجرى خلال اللقاء سبل تطوير عمل الشبكة وتفعيل أداء ودور الإعلام بشكل عام وضرورة نشر ثقافة […]

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