افتتاح أول مشروع للمدينة المائية في مدينة كركوك

2019/07/09 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكقامت إدارة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بافتتاح أول مشروع للمدينة المائية في المدينة وصلت تكلفته إلى أكثر من 4 ملايين دولار.

وذكر بيان للمحافظة تلقى وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري قام بافتتاح مدينة سما يلاند المائية، وهو المشروع الأول بالمحافظة في حفل كبير، حضره قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس واعضاء من المجلس ومدراء الاجهزة الامنية والاستخبارية ونخب من كركوك”.

وقال المحافظ في حديث لوسائل الإعلام بينها “النور نيوز” ان “الأمن المتحقق في كركوك ساهم بخلق بيئة أمنة للاستثمار وهو إحدى عوامل امتصاص البطالة وأعمار كركوك داعيا مواطني كركوك لمساندة القوات ألآمنة بتأدية واجباتها ومهامها بما يعزز الاستقرار”.

وتابع “لسنا راضين عن الخدمات في مجال الكهرباء والماء والتنظيف والخدمات العامة ولم نحصل حتى الان على دينارا ضمن الموازنة ولا نستطع من صيانة وشراء محولات الكهرباء” مؤكدا ان “عدم صرف الموازنة تجعلنا لا نستطع دعم القوات الامنية والمؤسسات الخدمية”.

هذا وتبلغ كلفة المشروع اربعة ملايين و800 الف دولار وبمساحة 30 الف متر مربع وهو الاول من نوعه في كركوك.

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