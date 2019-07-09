مكتب مفتش الداخلية: منع بيع قطعة أرض في العراق عبر انتحال شخصية مالكها

2019/07/09 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكنه من إحباط عملية بيع قطعة أرض في بغداد، تقدر قيمتها بملياري دينار، عبر انتحال شخص صفة المالك.

وأوضح المكتب في بيان، ان المفرزة العاملة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ضبطت عملية انتحال شخصية طبيب عراقي معروف، مقيم خارج البلاد، من قبل أحد الأشخاص، بالتواطؤ مع بعض العاملين في الدائرة، بهدف بيع قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات، وتقدر قيمتها بملياري دينار عائدة لذلك الطبيب، مبينا ان المفرزة تمكنت من كشف التلاعب والتزوير، وإلقاء القبض على المتهم، عند محاولته إصدار وكالة من كاتب العدل، وإيداعه التوقيف، بعد اعترافه على المتورطين معه داخل الدائرة.

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