محاولات انقلابية ومطبات أمام الاتفاق ورواية جديدة لفض الاعتصام

2019/07/09 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر للجزيرة أن لجنة مشتركة من طرفي الأزمة بالسودان انعقدت يوم الاثنين لتحديد الصيغة النهائية للاتفاق الذي توصلا إليه مؤخرا، في وقت كشف رئيس المجلس العسكري إحباط محاولات انقلابية، وتحدث عن فض الاعتصام وصلاحيات المجلس السيادي المرتقب تشكيله.وعلمت الجزيرة أن الاتفاق -الذي دخل مرحلة اللمسات الأخيرة- قد يواجه مطبات أهمها عدم الخروج بصيغة …

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