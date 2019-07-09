2019/07/09 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحمداوي يؤكد: لجنة الامر النيابي (108) تعرقل مسار الرقابة البرلمانية

بغداد/..



اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة التي شكلتها رئاسة البرلمان وصدر الامر النيابي رقم (108) لتدقيق الاسئلة النيابية ، تعرقل مسار العمل الرقابي لأعضاء المجلس.

وقال المحمداوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أن "صدور الامر النيابي (108) من مجلس النواب الذي ينص على تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس النواب رئاسةً وعضوية امناء سر اللجان لتدقيق الاسئلة المقدمة من السيدات والسادة اعضاء المجلس إلى الجهات المعنية وعدم تكرار المرسل منها، اصبحت معرقلا في سير العمل الرقابي وحقلة زائدة".

واضاف ان "الاسئلة البرلمانية تعد اليوم احدى اهم الوسائل البرلمانية التي تتيح للنائب ممارسة دوره الرقابي بالاضافة الى الاستفسار من الجهات التنفيذية عن اجراءاتها في انجاز الاعمال المناطة بها، لكن فرض تعقيدات زائدة وروتينية تحاول تفريغ هذه الاسئلة من محتواها ، من خلال استغراق اوقات طويلة داخل المجلس في تمرير هذه الاسئلة الى الجهات التنفيذية للاجابة عنها".

واوضح أن "مجلس النواب يقترب من انهاء فصله التشريعي الثاني من دون تحقيق استجواب نيابي او سؤال شفاهي لأي من أعضاء السلطة التنفيذية وهذا مؤشر على ضعف في الجانب الرقابي للمجلس".

وتابع ان "الدائرة البرلمانية في مجلس النواب باستطاعتها القيام بمهام هذه اللجنة ومتابعة الأسئلة البرلمانية مما يقلل من التعقيدات والإجراءات الزائدة".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي يؤكد: لجنة الامر النيابي (108) تعرقل مسار الرقابة البرلمانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي يؤكد: لجنة الامر النيابي (108) تعرقل مسار الرقابة البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).