لماذا انسحبت الإمارات من حرب اليمن؟

2019/07/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد أربع سنوات من القتال في #اليمن، تحدث موقع “الحرة” المقرب من الإدارة الأميركية، عبر مصادر في دولة الإمارات عن عزم #أبوظبي الانسحاب من معظم مناطق […]

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