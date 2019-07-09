رئاسة البرلمان تطالب شبكة الإعلام العراقي باعتماد “الحيادية والوطنية” في عملها

2019/07/09 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، الثلاثاء، شبكة الإعلام العراقي، الى ضرورة تبني خطاب وطني وحيادي في طرح القضايا والمواضيع التي تهم المواطن العراقي، مؤكدا دعم البرلمان لتطوير أداء الشبكة.ودعا الحداد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، اثناء لقاءه رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله الى “أهمية التركيز على […]

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