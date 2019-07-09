2019/07/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس امن اقليم كوردستان يرد على شائعات ضلوعه في قتل قائد بالـPKK هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس امن اقليم كوردستان يرد على شائعات ضلوعه في قتل قائد بالـPKK) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس امن اقليم كوردستان يرد على شائعات ضلوعه في قتل قائد بالـPKK) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).