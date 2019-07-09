كوادر امانة بغداد تتعرض لأطلاق نار بقيامها برفع التجاوزات في الكرادة

2019/07/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بحملة لرفع وازالة التجاوزات عن شارع الجمعيات الفلاحية في المحلة 910 ضمن حي الكرادة والتي تضمنت رفع وازالة العديد من التجاوزات على الارصفة".واضاف، البيان ان" خلال الحملة تعرض كادر الامانة الى اعتداء وإطلاق نار من دون حدوث اي إصابات ليتم بعد ذلك اعتقال اثنين من المعتديين من قبل القوات الامنية".انتهى..م.م

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