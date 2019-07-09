صالح لسفير الاتحاد الاوروبي: العراق اتخذ سياسة مبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية

2019/07/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب صالح، تلقاه موقع "الغدير"، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق "رامون بيلكوا"، بمناسبة انتهاء مهام عمله"، مؤكدا، على اهمية تعزيز علاقات الصداقة مع الاتحاد الاوروبي على كافة الصعد، واستمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرسخ التعاون بين الجانبين".واضاف، ان" العراق ينتهج سياسة واضحة ومبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدا "بجهود السفير بيلكوا في تطوير وتيرة العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة".

من جانبه اكد السفير، بيلكوا، إن" الاتحاد يعتبر العمل مع العراق أولوية رئيسية نظراً لمكانته الإقليمية والدولية وقدرته على لعب دور مؤثر في حل ازمات المنطقة".انتهى..م.م

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