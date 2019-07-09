لاعب ايراني ينتقل لصفوف نفط الوسط العراقي

2019/07/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي نفط الوسط العراقي مع المحترف الإيراني فرهاد توكلي، للانضمام إلى فريق كرة الصالات، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أندية آسيا التي ستقام الشهر المقبل في تايلاند.وقال مدرب الفريق هيثم بعيوي في تصريح صحفي، ان "توكلي وقع العقد بعدما وصل إلى مدينة النجف قادما من إيران، وسيغادر مع الفريق إلى معسكر طهران تحضيرا لبطولة آندية أسيا".وأشار بعيوي الى ان "المعسكر فرصة لزج اللاعبين المحترفين مع الفريق وخوض مباريات تجريبية على مستوى مميز".

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