تجمع نحو الهدف للشباب في كربلاء المقدسة يختتم مخيمة الشبابي الأول

2019/07/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتنسيق مع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين اختتمت فعاليات مخيم (تجمع نحو الهدف للشباب) الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي على أرض كربلاء المقدسة في (مدينة الحسن المجتبى) المخيم الذي ضم كافة أطياف الشعب العراقي من الشباب وحمل عنوان (شباب اليوم...قادة الغد) والذي تضمن سفرات ترفيهية وورش تنموية وأنشطة أخرى.وقال رئيس اللجنة الإدارية للتجمع الأستاذ محمد الشمري في تصريح لوكالة نون الخبرية: من الأهداف التي سعت لها اللجان المنظمة لهذا المخيم منها بناء القدرات الشبابية والحث على تعزيز الهوية الوطنية لديهم واكتسابهم الثقة لرفع مكانة بلدهم عالياً , وأشار الشمري إلى إن اللجان المنظمة للمخيم سعت إلى إن يكون المخيم الأول من نوعه حسب إحصائيات أقامها التجمع سابقاً على مستوى العراق فقد كان المخيم متميز بفقرات عديدة جعلت منه الأول من نوعه بمشاركة شباب جامعي ومن عشرة محافظات عراقية ومن مختلف الطوائف العراقية , وأضاف تضمن المخيم فعاليات كثيرة منها الورش التنموية والمحاضرات الدينية والمسابقات الترفيهية وبرامج الزيارات للأماكن الأثرية , لافتاً إلى إننا نأمل أن يقف الشباب الواعي وقفة موحدة ضد الهجمات الفكرية على شباب الوطن.

ومن الجدير بالذكر إن تجمع (نحو الهدف للشباب) قد أعلن في وقت سابق عن الالتحاق بالمخيم ودعا فئة الشباب العراقي الواعي للانضمام له لاستقطابهم وتعريفهم الأهمية التاريخية لكربلاء وموقعها الحضاري والاجتماعي والثقافي من خلال البرنامج المنوع الذي وضع من قبل اللجنة الإدارية للتجمع.

ياسر الشمري

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