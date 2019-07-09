انطلاق الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر بإشراف قيادة العمليات المشتركة

2019/07/09 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تعلن الشروع بالصفحة الثالثة من عملية “ارادة النصر”.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة ” انه بعد أن حققت الصفحتان الأولى والثانية من عملية “إرادة النصر ” أهدافها المرسومة، انطلقت صباح اليوم الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، وقد شرعت القطعات ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور ، اشترك فيها الألوية (٦، ٢٥، ٢٤) الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي وسوات من مديرية شرطة صلاح الدين، وقد عثرت القوات الأمنية ضمن قاطع فوج سوات على معمل للتفخيخ يحتوي ١١ عبوة ناسفة ضد الدروع و٤ صمامات هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ كيلو غرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر.

واضاف ” اما قيادة عمليات نينوى فقد شرعت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية ” إرادة النصر” ، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاثة محاور، وقد اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء ٦٠ واللواء ٤٣ وقوات الحشد الشعبي، والتي تمكن طيران الجيش ضمن محورها من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل ٤ إرهابيين.

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