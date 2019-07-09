تعرض كوادر أمانة بغداد الى اعتداء بـ”الاسلحة” خلال حملة لازالة تجاوزات بالكرادة

2019/07/09 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال حملة لازالة تجاوزات وسط العاصمة وأشارت الامانة ، إلى “قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة لرفع وازالة التجاوزات عن شارع الجمعيات الفلاحية في المحلة 910 ضمن حي الكرادة والتي تضمنت رفع وازالة العديد من التجاوزات على الارصفة وخلال الحملة تعرض كادر الامانة الى اعتداء وإطلاق نار […]

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