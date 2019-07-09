الاعلان عن تشكيل كتلة سياسية جديدة في مجلس واسط

2019/07/09 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن في مجلس محافظة واسط عن تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم ثلاثة اعضاء من جهات حزبية مختلفة .وقال عضو المجلس حيدر هشام الفيلي ان :”ثلاثة من اعضاء المجلس يمثلون كوتا الكرد الفيلية و دولة القانون ومستقلين اعلنوا عن تشكيل كتله سياسية مستقلة تحمل اسم (كتلة وطن المستقلة ) ، .واضاف :” ان السبب […]

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